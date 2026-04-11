Universidade de São Paulo (Divulgação/USP)\nUm candidato ao curso de Direito da USP, durante a segunda fase da Fuvest 2026, tirou nota zero em redação. Ele não aceitou a nota e recorreu ao Judiciário contra o reitor da universidade em questão. A justificativa da banca examinadora para a eliminação foi a suposta “falta de aderência ao tema”, mas tudo veio à tona após se verificar a linguagem muito rebuscada do jovem de 18 anos utilizada no texto.\nEle alegou que respeitou, sim, o tema e que a nota zero seria medida excepcional, aplicável tão somente em hipóteses taxativas, previstas no guia da prova. Ele disse que não houve motivação clara para a nota atribuída, mesmo depois do recurso administrativo. Alegou violação aos princípios da legalidade e ampla defesa. Disse possuir destaque em produção textual, com premiações e reconhecimentos ao longo da formação escolar e desempenho elevado em avaliações do ENEM.