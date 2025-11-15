A 1ª Turma do STF formou unanimidade para rejeitar recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus do núcleo crucial da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes, relator, votou pela rejeição e foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.\nO relator disse: “Restou amplamente demonstrado que os atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023 consistiram em mais uma etapa delitiva da organização criminosa armada visando a restrição do exercício dos poderes constitucionais e a tentativa violenta de deposição de governo legitimamente constituído. Também foi demonstrada a autoria delitiva do embargante, tendo exercido a liderança da organização criminosa armada”. (AP 2,668).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.