Nesses tempos de loucura estética, em que muitos fazem a tal harmonização facial e o uso de canetas emagrecedoras, o STF, em alguns casos, está obrigando a atualização do cadastro de reconhecimento facial para controlar o acesso ao prédio, uma vez que o sistema deixou de identificar corretamente pessoas que emagreceram vertiginosamente após o tratamento.\nSegundo consta, a alteração nos traços faciais de alguns frequentadores da Corte obrigou a atualização de cadastro, para, assim, evitar falhas no acesso ao edifício, obrigando muitos usuários a registrar novas fotografias no sistema de segurança, vez que as aparências estão mudando. De fato, há pessoas que se transformaram em outras, do ponto de vista físico.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.