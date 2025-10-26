O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeiro grau que condenou servidora pública por estelionato em detrimento de entidade de direito público. Ela teria utilizado receitas médicas falsificadas para a retirada indevida de medicamentos.\nA pena foi aplicada em um ano e seis meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por medidas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.\nA servidora trabalhava em um hospital municipal e apresentou receitas falsas em seu próprio nome e no nome da sua neta, com o intuito de obter gratuitamente um medicamento de uso controlado. O dolo e a tipicidade da conduta foram confirmados pelo relator e a condenação mantida. (Processo 1500120-90.2021.8.26.0047).