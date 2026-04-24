O Tribunal Superior do Trabalho afastou a competência da Justiça do Trabalho para julgar disputa sobre divisão de honorários entre advogados. A Corte entendeu que o processo trabalhista fixa apenas o pagamento dos honorários, sem tratar da distribuição entre os profissionais que participaram da ação.\nNo caso, a verba honorária permaneceu destinada ao espólio do advogado falecido que atuou sozinho na fase de conhecimento. Assim, há divergência de distribuição das verbas com outra advogada que passou a atuar na fase de liquidação, mediante substabelecimento com reserva de poderes. (Processo TST-AR-297-85.2022.5.19.0000).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.