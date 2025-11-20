Uma operadora de rede de supermercado será indenizada em 15 mil reais por ter sido vítima de racismo e intolerância religiosa no ambiente de trabalho, de acordo com decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia).\nA mulher alegou que sofria assédio moral por parte da encarregada da loja, que é evangélica. Disse que ela deveria alisar o cabelo para diminuir o volume e que apenas queria chamar a atenção com o visual. A funcionária também fazia comentários ofensivos sobre a religião africana, perguntando se a vítima iria “baixar o santo”, insinuando que o Candomblé faria mal.\nDisse, ainda, que teve uma foto printada e marcada na parte do cabelo, com comentário de que seria melhor se aquela parte do seu corpo não existisse. Essas ofensas eram proferidas na frente de colegas e clientes, tendo sido ouvida uma testemunha na audiência, que confirmou tudo. (Processo 0000179-44.2023.5.05.0007).