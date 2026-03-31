Uma trabalhadora foi contratada como pedreira e disse ter sido alvo de discriminação racial e assédio moral, o que a fez pedir rescisão direta e indenização por danos morais. Consta que um supervisor da obra lhe dirigiu ofensas racistas afirmando que não queria “negra trabalhando” no local.\nEla registrou boletim de ocorrência e relatou os fatos internamente na empresa, mas nenhuma providência foi tomada. Testemunha afirmou o que ela disse e confirmou que o supervisor tratava mulheres negras com hostilidade. Segundo se apurou, as ofendidas foram transferidas de obra, mas o supervisor lá permaneceu.\nO Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Acciona Construcción S/A ao pagamento de 15 mil reais por danos morais à ofendida, vítima de racismo e assédio moral na obra da Linha 6 do metrô da capital paulista.