Filipe Martins, ex-assessor especial da presidência da República no governo Jair Bolsonaro, por meio de sua defesa, solicitou ao STF que a 1ª Turma defina qual será a composição responsável para analisar a Ação Penal 2.693, que diz respeito ao chamado “Núcleo 2” do julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro.\nOs advogados Jeffrey Chiquini e Ricardo Scheiffer alegam que o ministro Luiz Fux deve integrar o colegiado, assim como ocorreu nos julgamentos dos Núcleos 1 e 4, em que votou majoritariamente pela absolvição dos réus. Dizem que a participação do ministro decorre dos princípios do juiz natural, identidade física do juiz e prevenção entre processos conexos originados da mesma investigação. Até o fechamento desta coluna, não havia sido emitida qualquer decisão a respeito.