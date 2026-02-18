Na quarta-feira, dia 11, o Supremo recebeu pedido de associações que representam juízes, promotores e defensores públicos, além de membros de tribunais de contas com o intuito de manter o pagamento dos chamados penduricalhos, que foram suspensos por decisão do ministro Flávio Dino.\nOnze entidades apresentaram o requerimento, sem qualquer pudor, solicitando também ingresso no processo. Entre essas está a notória Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).\nO ministro Dino concedeu liminar recentemente determinando que verbas indenizatórias sem base legal devem ser suspensas no prazo de 60 dias nos Três Poderes da República. São os denominados penduricalhos, benefícios financeiros concedidos a servidores públicos que não se submetem ao teto remuneratório constitucional, que atualmente é fixado em R$ 46,3 mil.