O Juízo de Iturama/MG extinguiu uma ação judicial proposta contra uma instituição financeira depois que descobriu que o advogado indicado na petição inicial foi contratado sem a anuência do autor, que afirmou não ter ideia de quem ele era.
O advogado foi condenado ao pagamento das custas processuais e a sentença foi encaminhada à OAB/PR, ao Ministério Público e aos órgãos de controle do Judiciário para providências cabíveis. O processo foi ajuizado pelo consumidor contra o banco, com pedido de declaração de nulidade contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil. (Processo 5003121-12.2024.8.13.0344).