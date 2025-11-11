O advogado Thiago Fonseca Carvalho, de 44 anos, foi condenado pela Justiça Mineira em regime fechado pelo homicídio do também advogado Juliano César Gomes, de 37 anos. O crime ocorreu em junho de 2020 e foi classificado como execução por “queima de arquivo”.\nConsta que Juliano ficou desaparecido por mais de dez dias e que o corpo foi encontrado no dia 8 de junho de 2020, em uma estrada que liga Sete Lagoas a Funilândia, na região central do estado. As investigações apontaram que o crime foi encomendado por Thiago, que tinha por objetivo impedir que a vítima prestasse depoimento em um processo criminal em que ele era acusado.\nJuliano havia sido arrolado como testemunha de defesa de Thiago em um processo de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, mas a vítima havia dito que falaria apenas a verdade, o que motivou o planejamento do crime pelo réu.