Logo do site O Globo (Reprodução/O Globo)\nDaniel Vorcaro, aquele do Banco Master, foi preso, entre outras coisas, por ter sido descoberto que havia determinado um capanga seu a quebrar todos os dentes da boca do jornalista Lauro Jardim, de O Globo. Um grupo de WhatsApp, chamado “a turma” era utilizado para tais fins.\nSobre o fato, O Globo emitiu nota: “O Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava ‘calar a voz da imprensa’, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público”.