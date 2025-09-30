Juiz da 21ª Vara Cível de Brasília/DF condenou uma empresa do setor hoteleiro a indenizar uma cliente em R$ 4 mil por danos morais, além de devolver o dobro do valor pago pela hospedagem, tendo em vista falha grave na prestação do serviço e conduta discriminatória por parte do hotel.\nEla disse que havia reservado o hotel e pago antecipadamente por um quarto, mas, ao chegar ao local, foi levada a um com porta escancarada, sem roupas de cama e com odor horrível, além de ter afirmado que recebeu tratamento misógino e agressivo por parte do gerente.\nDiante de todo esse infortúnio, foi obrigada a procurar outro hotel. O juiz do caso disse que ficou comprovada a ocorrência da falha do serviço, bem como do tratamento discriminatório, além da omissão de assistência e, com base no Código de Defesa do Consumidor, aplicou a sanção. (Processo 0726610-18.2025.8.07.0001).