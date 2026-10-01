Um julgamento no Júri da Barra Funda, em São Paulo, terminou em confusão depois de uma discussão entre o promotor de Justiça e o advogado de defesa, fato ocorrido no último dia 17. O promotor Thomas Mohyico Yabiku aparece em vídeo caído no chão do plenário depois de ficar em frente ao advogado de defesa Renato Soares do Nascimento.\nO promotor disse que foi empurrado pelo advogado e a defesa nega qualquer agressão e sustenta que o promotor simulou a queda. Diante da confusão, o juiz dissolveu o Conselho de Sentença. Na ata o promotor diz que o advogado o empurrou com o corpo, provocando sua queda. A defesa disse que ele se lançou ao solo.\nSoares disse em entrevista que sequer encostou no promotor e comparou sua queda a uma simulação típica do jogador Neymar. O MP divulgou nota de apoio ao promotor e disse que um dos defensores teria se colocado de forma ostensiva à frente do acusador e empurrado o seu corpo. Só o VAR para tirar a dúvida.