O ex-jogador de futebol Robinho teve sua prisão mantida por 10 votos a 1 no Supremo Tribunal Federal, tendo sido homologada a sentença condenatória italiana pelo crime de estupro. Foram julgados, na ocasião, os embargos declaratórios opostos pela defesa.\nEle está preso desde março de 2024 e cumpre pena de 9 anos determinada pela Justiça italiana, que foi homologada pelo STF. Ele tentou evitar a prisão antes do trânsito em julgado da decisão homologatória, mas o pedido foi rejeitado em novembro. Somente o ministro Gilmar Mendes votou a favor da sua liberdade. (HC 239.162).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.