Na França, a Justiça de Agde determinou que um gato chamado Rémi deve permanecer dentro de casa após a queixa de um morador que afirmar ter o animal invadido repetidamente o seu jardim. A medida tem caráter obrigatório para a tutora do animal e foi tomada a pós a apresentação de fotos e vídeos pelo vizinho, que alegou não conseguir usufruir do espaço externo por conta das supostas invasões do felino.\nOrganizações francesas temem que a decisão possa criar um precedente perigoso. O proprietário do gato contestou as alegações e sustenta que as imagens não retratam Rémi, mas outro animal da vizinhança. Diz, ainda, que a decisão judicial resultou no pagamento de multas e indenizações que somam 2.050 euros. A tutora diz que desde que o seu felino foi obrigado a ficar recluso apresentou mudança de comportamento e ganho de peso.