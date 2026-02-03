O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disse ter identificado alteração indevida de dados no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), com tentativa de expedição de mandado de prisão de autoridades brasileiras, como o presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Alexandre de Moraes.\nO CNJ destacou, ainda, que não houve invasão, violação ou comprometimento dos sistemas, mas sim uso indevido de credenciais de acesso pertencentes a usuários de tribunais, obtidas por meio de roubo. Disse que o incidente foi identificado e tratado, tendo sido os dados devidamente corrigidos após a detecção do problema.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.