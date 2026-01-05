Uma professora do curso de Nutrição da Universidade de Brasília (UnB) foi condenada por injúria racial e racismo praticados contra um estudante de Medicina no Hospital Universitário de Brasília – HUB. O julgador reconheceu que a docente ofendeu a dignidade do aluno em razão da cor e, além disso, buscou induzir terceiros à discriminação racial durante um atendimento pediátrico realizado na unidade hospitalar.\nA pena aplicada à insensível foi fixada em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de indenização de 2 mil reais por danos morais à vítima, um valor que apenas estimula a meliante a continuar praticando o seu racismo de sempre.\nTudo ocorreu quando o estudante realizava atendimento a uma criança acompanhado de alunas de enfermagem, quando a professora, que não integrava a equipe, entrou no consultório e passou a fazer comentários de cunho racial. Disse estar “preocupada com pacientes sendo atendidas por pessoas pretas”.