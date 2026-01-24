Um homem foi preso por engano pela Justiça do Maranhão. Ele trabalhava prestando serviços gerais e foi confundido com o irmão, condenado por roubo. A ordem de soltura foi expedida, já que ele estava detido desde o dia 5 de janeiro.\nA falha na identificação teve origem em uma prisão anterior do irmão da vítima do erro, condenado em 2014 por roubo. Quando foi preso em flagrante, na ocasião, ele teria fornecido às autoridades policiais o nome de os dados do irmão, o que levou à confusão.\nEssas informações não foram devidamente conferidas pelos órgãos de segurança pública e os dados equivocados passaram a constar do sistema penal. Com um irmão desse, ninguém precisa de inimigo.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.