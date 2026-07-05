Depois de um homem ter sido condenado a 30 anos de reclusão por homicídio qualificado da companheira, o juiz Teomar Almeida de Oliveira, da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, encerrou a sentença com um poema dedicada aos três filhos da vítima, que perderam a mãe ainda crianças, tendo presenciado a violência contra a genitora dentro de casa.\nO poema tem o título “A Dor da Morte” e descreve um contexto de violência anterior ao crime. A vítima convivia com o réu desde os 13 anos e teria sofrido agressões dele ao longo da relação. O julgador narra o sofrimento da família da vítima. Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade, tendo sido decretada a prisão preventiva. (Processo 0005116-71.2008.8.05.0137).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.