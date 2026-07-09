A OAB Nacional, por meio do seu Colégio de Presidentes, em parceria com a Jusbrasil, lança ferramenta pública e gratuita, a primeira do país, capaz de identificar indícios de “prompt injection” em documentos jurídicos, prática consistente em inserir orientações disfarçadas em documentos com o objetivo de manipular a ação por inteligência artificial. Num caso recentes, profissionais foram punidos por utilizar o método.\nEssa plataforma está disponível na internet e permite que todos os advogados do Brasil analisem petições e demais documentos em busca de comandos ocultos capazes de influenciar o comportamento de sistemas de inteligência artificial. O presidente da OAB Goiás, Rafael Lara, disse que “essa ferramenta nasce da constatação de uma necessidade real da advocacia e segue parâmetros de segurança e acessibilidade. É uma solução tecnicamente eficaz e segura, do ponto de vista da proteção de dados. Esse equilíbrio entre inovação e responsabilidade orienta o trabalho”.