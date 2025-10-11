O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeiro grau que determinou que uma operadora de plano de saúde o mantenha ativo em relação a um paciente em tratamento de câncer, devendo seguir as condições contratadas até a alta médica, quando o autor será cientificado para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência.\nA empresa deverá, também, disponibilizar plano de mesma cobertura e valor, sem cumprimento de nova carência. No caso, o autor foi diagnosticado com leucemia e fazia acompanhamento quando o plano cancelou unilateralmente o contrato. O relator disse que a rescisão somente poderia ocorrer em caso de inadimplência superior a 60 dias, com prévia comunicação, o que não ocorreu no caso. (Processo 1043775-08.2024.8.26.0002).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.