Um consumidor será indenizado por danos morais pela loja da Adidas e Outlet por falha na prestação de serviço, uma vez que o homem foi picado por um escorpião. O valor foi arbitrado em 4 mil reais, solidariamente, entre as empresas. A decisão é do Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF.\nA julgadora entendeu que a presença do animal configurou risco à atividade comercial e afastou a tese de caso fortuito, afirmando que houve violação à legítima expectativa do consumidor de estar em um ambiente limpo e seguro. Ele sofreu o acidente quando fazia compras na loja da Adidas, situada no Outlet Premium Brasília.\nO homem sentiu uma dor imediata e precisou ser encaminhado em ambulância para atendimento médico e tomou soro antiescorpiônico, mas alegou negligência no atendimento, além de ter sofrido inchaço no local por dias, mas ninguém lhe ligou para dar atenção. Ele ficou abalado por isso. Não conseguiu trabalhar por dias como motorista de aplicativo. Ele queria 15 mil, mas a Justiça só lhe deu 4. O número do processo não foi divulgado.