Audiência de Contextualização da ADF nº 854 (Victor Piemonte/STF)\nO advogado Cleber Lopes de Oliveira solicitou, no STF, inversão da ordem da defesa indicada em petição, sob o argumento de que houve equívoco a trabalho realizado durante o horário de almoço. O ministro Flávio Dino o questionou e o defensor disse que o texto em questão não condizia com a real intenção dele, e que “a petição foi feita de maneira atormentada”.\nFlávio Dino perguntou: “Por que o senhor está atormentado, doutor? O advogado respondido: “Porque o colega fez no horário de almoço, e aí ele deve ter invertido...”. O ministro finalizou: “Ah, o almoço... Entendi”. O documento foi escrito à mão, quando Dino disse: “Recebi uma petição escrita à mão, e me deu uma saudade do tempo que eu era professor e corrigia prova de aluno escrita à mão”.