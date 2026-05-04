Igor Amazonas, de 23 anos, é estudante de Direito na USP e foi declarado desaparecido em combate pelas autoridades ucranianas depois de viajar para atuar na guerra contra a Rússia. A Diretoria da Universidade manifestou solidariedade à família e amigos do estudante e informou que acompanha o caso junto a autoridades brasileiras.\nEle cursava o segundo ano de Direito e, conforme informou a Faculdade, mantinha participação ativa na academia, entre elas a integração ao Grupo de Extensão Nexo Governamental XI de Agosto. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Itamaraty mantém contato contínuo com a família do aluno, prestando assistência consular.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.