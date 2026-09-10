O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua Corte Especial Administrativa, decidiu pela perda do cargo do juiz Eduardo Appio, que atuou na notória operação Lava Jato, em Curitiba, no processo em que apurava falta disciplinar por furto de garrafas de champanhe em um supermercado de Blumenau/SC. A votação foi de 14 a 2 em desfavor do magistrado, que também determinou que ele fique à disposição, sem receber salário.\nEssa decisão ainda será submetida ao Conselho Nacional de Justiça, que fará o reexame. O episódio repercutiu nacionalmente e ocorreu em outubro de 2025, quando o juiz foi acusado de retirar do supermercado duas garrafas de champanhe francesa Moët & Chandon sem pagar por elas. As garrafas foram avaliadas em R$ 400 cada.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.