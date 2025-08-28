É sabido que as pessoas do mesmo gênero constituem unidade familiar e possuem o mesmo direito de uma união estável heterossexual e, portanto, o Juízo do Juizado Especial Cível da Bahia concedeu a um homem uma pensão mensal após a morte do seu companheiro, que era servidor público.\nO autor da ação pediu à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) o benefício, que foi negado, alegando insuficiência de provas e da dependência econômica. Ele comprovou 16 anos e, no que diz respeito ao relacionamento homoafetivo, foi aplicada a Constituição, reconhecendo a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, sendo a dependência econômica presumida, disse o julgador. (Processo 1071939-12.2024.4.01.3300).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.