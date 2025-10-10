O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação de uma empresa que organiza festas de formaturas por agressão praticada por um dos seguranças em um evento do ensino médio. Um convidado sofreu agressão e perda parcial da visão do olho esquerdo e, por isso, receberá indenização por despesas médicas e danos morais, além de pensão vitalícia equivalente a 30% do salário mínimo.\nA empresa recorreu, alegando que na seara criminal a questão havia sido resolvida, além de a empresa de segurança ter sido chamada ao processo, atribuindo culpa exclusiva e concorrente ao convidado agredido, tendo contestado os danos materiais e rejeitado a pensão, afirmando que a vítima poderia trabalhar. Em reconvenção pediu danos morais.\nOs argumentos foram rejeitados e a relatora lembrou que o Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade. A prova oral confirmou o tumulto que começou dentro do salão e que os seguranças agiram de forma desproporcional. A decisão foi unânime, mantendo-se a sentença. (Processo 0301116-58.2016.8.24.0035).