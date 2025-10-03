O Tribunal de Justiça Mineiro entendeu que o tempo cumprindo detenção por outro crime praticado no exterior não é suficiente para reduzir o período de pena por um tipo penal diferente no Brasil, mais ainda se não há extradição.\nNo caso, um brasileiro foi detido nos Estados Unidos por irregularidade migratória, o que o levou a responder um processo administrativo de deportação, bem diferente de um pedido de extradição. A defesa fez pedido de detração, mas não foi acatado. A Corte concedeu, no caso, progressão de regime, a fim de reconhecer a retroatividade da lei penal mais benéfica e, assim, o réu precisará cumprir 40% da pena para progredir. (Processo 1.0000.25.135010-/001).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.