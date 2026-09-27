O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aumentou para 31 anos, três meses e três dias de reclusão a pena de Artur Campos Rezende, que foi condenado como mandante do homicídio da ex-esposa. A Corte também manteve condenação de Alisson Caldeira de Oliveira, apontado como executor do crime, a 23 anos e quatro meses de reclusão.\nConsta que Artur não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e nem as consequências financeiras decorrentes do divórcio, tendo levantado informações sobre a rotina e horários da ex-esposa. Daí contratou Alisson par executar o crime e prometeu, como pagamento, um trator localizado em sua fazenda.\nO crime ocorreu no dia 23 de agosto de 2016 em frente à casa da mãe da vítima, em Contagem/MG. Consta que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e Alisson, que estava na garupa, efetuou disparos contra a cabeça da mulher, levando-a a óbito. Depois do crime, o executor recolheu bolsa e pertences pessoais da vítima antes de fugir, para simular latrocínio e afastar a detecção do mandante. (Processo 1.0079.16.029500-6/007).