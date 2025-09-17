O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu, em ação civil pública, a suspensão do show do cantor sertanejo Leonardo no município de Teresópolis, situado na região serrana carioca. Estava programado para o dia 21 de setembro, custando 800 mil, que seriam arcados com recursos públicos.\nO MP disse que o município recentemente decretou estado de calamidade financeira, reconhecendo um passivo de 700 milhões, além de atrasos no pagamento de salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS. Disse que não há qualquer justificativa para um gasto desse, com algo supérfluo. Pede a suspensão imediata do show.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.