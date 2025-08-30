O ministro Alexandre de Moraes não anda satisfeito com o seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que se refugiou na Itália e, de lá, faz graves denúncias envolvendo o gabinete do magistrado do STF. Ele, o assessor, foi denunciado pela PGR por violação de sigilo funcional, obstrução de investigação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.\nO ministro solicita a extradição do assessor, que trabalhou com ele no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a denúncia da PGR Tagliaferro teria confessado à própria esposa que havia repassado informações ao jornal Folha de S. Paulo. “O vazamento seletivo de informações protegidas por sigilo funcional e constitucional teve o nítido propósito de tentar colocar em dúvida a legitimidade das investigações que seguem em curso no STF, como estratégia para incitar a prática de atos antidemocráticos e desestabilizar as instituições republicanas”, consta da denúncia.