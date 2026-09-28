O influenciador conhecido por Monark foi condenado ao pagamento de 100 mil reais por dano moral coletivo depois de defender, em um podcast, a criação de um partido nazista no Brasil e a possibilidade de alguém se declarar e agir como antijudeu. A decisão é do Juízo da 37ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.\nTrata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo depois das declarações feitas por Monark em 7 de fevereiro de 2022, durante o Flow Podcast enquanto conversava com os deputados Kim Kataguiri e Tábata Amaral sobre ideologias extremistas. (Processo 1042097-52.2024.8.26.0100).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.