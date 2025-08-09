Uma mulher será ressarcida em 45 mil reais por três pessoas depois de investir a grana em promessa de participação no Big Brother Brasil, da Rede Globo. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu que a conduta das acusadas contribuiu para o dano material sofrido.\nA vítima disse que foi abordada por uma das mulheres, que se disse agenciadora do programa e, após conversas, foi informada que, com o pagamento de 45 mil teria a sua participação garantida na edição seguinte. Ela, então, contraiu empréstimos e transferiu os valores indicados por outras duas mulheres.\nEla gastou, ainda, com roupas, tratamentos estéticos e produção de imagens, mas, às vésperas da viagem para o suposto início do programa, descobriu que o seu nome sequer constava entre os participantes anunciados. As mulheres negaram irregularidades e outra disse que apenas emprestou o número de sua conta à sobrinha, sem saber da fraude.