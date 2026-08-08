O TJSC determinou arquivamento de processo administrativo disciplinar instaurado contra servidora após concluir, com base em laudo médico, que ela apresentava Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) no período dos fatos investigados. Para o presidente da Corte, desembargador Rubens Schulz, a ausência de culpabilidade inviabiliza a aplicação de sanção disciplinar.\nO PAD foi instaurado para apurar supostas infrações funcionais da servidora, entre elas atraso, ausências do posto de trabalho, alegada desídia, conflitos com colegas, recusa em atender ao público e outros comportamentos incompatíveis com os deveres do cargo.\nA defesa, durante a instrução, requereu a instauração de incidente de sanidade mental, que foi acolhido pela presidência do TJSC. A perícia da junta médica oficial do Poder Judiciário avaliou tanto a condição psíquica da servidora à época dos fatos quanto sua capacidade de participar do processo disciplinar.