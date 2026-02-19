O overbooking em transporte aéreo é relação de consumo e, portanto, configura falha na prestação de serviço, segundo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que condenou uma empresa a indenizar uma mãe e dois filhos em 4 mil reais por danos morais.\nNo caso, a família foi impossibilitada de embarcar em um voo para o qual havia comprado passagens, tendo sido informada que houve overbooking, que ocorre quando são vendidos mais bilhetes do que a quantidade de assentos disponíveis, o que impediu a viagem da dita família.\nAo enfrentar o caso, a Corte entendeu que essa prática pelas companhias aéreas configura falha na prestação de serviço e, portanto, é passível de indenização por danos morais, em vista da evidente relação de consumo, cabendo à empresa garantir o cumprimento do contrato firmado com os passageiros, especialmente quando há crianças envolvidas, como no caso. (Processo 1038183-14.2023.8.11.0041).