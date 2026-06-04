O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o município paulista a indenizar uma mulher que se submeteu a uma cirurgia incorreta em um hospital público, fixando o valor em 20 mil reais, por danos morais, além de 10 mil reais por danos estéticos.\nConsta que a autora foi diagnosticada com cisto no ovário direito, mas foi operada no ovário esquerdo, por equívoco do nosocômio. O médico responsável achou pouco e nem utilizou o procedimento de laparoscopia, resultando em extensa cicatriz na região inferior do ventre.\nDepois de dois meses percebeu-se que o cisto no ovário permanecia e havia até aumentado de tamanho. A relatora do caso reconheceu o erro médico, que foi comprovado por meio de laudo, sendo o dano evidente, além do desgaste psicológico indiscutível. Erro crasso. (Processo 1000406-44.2023.8.26.0601).