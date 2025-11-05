O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a rigorosa preservação integral de todas as provas relacionadas à Operação Contenção, ocorrida no Rio de Janeiro, resultando na morte de 120 pessoas. Inclui perícias e toda a cadeia de custódia.\nEssa medida foi tomada no âmbito da ADPF 365, em que o Supremo definiu balizas para incursões policiais nas favelas do Rio de Janeiro, visando garantir os direitos fundamentais da população. O ministro disse que segue o que foi determinado pelo plenário do STF no julgamento de mérito da referida ação. (ADPF 365).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.