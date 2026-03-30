O juiz Roginer Garcia Carniel, da 1ª Vara Cível de Mogi das Cruzes/SP, ao negar um pedido de justiça gratuita fez críticas ao uso da Justiça Comum em uma ação reparatória de danos morais e materiais, quando se é possível fazê-lo nos Juizados Especiais Cíveis. Para ele, há uma aversão dos advogados em relação aos Juizados Especiais.\nDisse que “certos patronos nutrem uma ojeriza ao Sistema dos Juizados, cuja consequência tem sido o esgotamento da jurisdição cível comum, submersa em demandas modestas que perdem sua singeleza, ante a inviabilidade de aplicação dos princípios informadores dos Juizados Especiais. Tal se dá em notório prejuízo das demandas mais relevantes e próprias do sistema mais formal”.\nTalvez essa aversão se dê porque nos Juizados o meio de produção de prova é mais sintético, não sendo recomendável em alguns casos. Ademais, caso o advogado entenda que a Justiça Comum é o melhor caminho, é dela que deve fazer uso, independentemente de o magistrado gostar, ou não. Essa aversão se dá, talvez, porque os Juizados não cumpriram a sua função precípua, que era o de ser muito mais célere, o que, na prática, não acontece. (Processo 1003129-74.2023.8.26.0362).