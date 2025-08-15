O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região condenou um restaurante a indenizar por danos morais uma auxiliar de cozinha que foi maltratada por uma chefe de cozinha com uso de expressões racistas no trabalho, afrontando os direitos humanos e violando norma constitucional.\nA chefe dizia que o serviço prestado pela auxiliar era “de preto” e testemunhas confirmaram que a cozinheira-chefe mantinha um tratamento agressivo e desrespeitoso com a subordinada, inclusive chegou a arremessar alimentos contra ela. A indenização foi arbitrada em 15 mil reais. O número do processo não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.