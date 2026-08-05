O Ministério das Relações Exteriores chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, Julio Bitelli, depois de ofensas proferidas pelo presidente argentino Javier Milei, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.\nMilei participou no sábado, 25, da convenção do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Seu discurso foi cheio de ofensas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Ele qualificou o presidente brasileiro de “presidiário” e Moraes de “lixo careca”, por não ter autorizado sua visita a Jair Bolsonaro.\nO gesto de chamar o embaixador para consulta, no mundo diplomático, significa descontentamento, momento de tensão e gravidade entre dois países. O presidente do STF, Edson Fachin, emitiu nota oficial em que classificou de “referência desrespeitosa” o ataque de Milei a Alexandre de Moraes.