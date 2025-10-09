O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu que a dispensa por justa causa de um trabalhador que proferiu ofensas e ameaças contra o proprietário da empresa em que prestava serviço, por meio de mensagens enviadas por rede social, deve ser mantida.\nEssa decisão reformou sentença de primeiro grau que havia revertido a penalidade. No caso, o empregado foi dispensado por ato ofensivo à honra e boa fama do empregador, previsto no art. 482, da CLT. Ele encaminhou, por rede social, mensagens de xingamentos e acusações ao sócio da empresa.\nO empregado negou ser o autor das mensagens, sustentando que as ofensas poderiam ter partido de um perfil falso, mas isso não foi comprovado. Perícia constatou que as mensagens não saíram do perfil ativo do reclamante, mas indicou que perfil do qual teriam partido as ofensas havia sido excluído, o que impossibilitou a confirmação técnica da autoria, mas foram capturadas fotos de tela das mensagens ofensivas, e eram do empregado. (Processo 0011499-34.2018.5.15.0122).