O ministro Flávio Dino tem se notabilizado no STF por ser um piadista em tempo integral. Ele sempre utiliza gracejos em suas manifestações. Em sessão plenária da Corte, no último dia 3, ele afirmou que seu nome não é Enéas, mas que cumpriu a promessa de concluir o voto em 15 minutos.\nAs piadas, de fato, nem sempre são engraçadas, mas ele insiste. Claro que há sempre uma plateia disposta a rir, mesmo sem querer. Enéas Carneiro, citado por ele, ficou conhecido quando era candidato à presidência da República e utilizava pouquíssimo tempo no horário eleitoral, onde tinha que falar rápido e concluía com o bordão: “Meu nome é Enéas!”.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.