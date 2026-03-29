No famoso caso do incêndio na Boate Kiss, a Justiça Gaúcha concedeu benefícios na execução penal a dois dos condenados, o músico Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, que obteve livramento condicional, e o sócio da boate, Mauro Londero Hoffmann, que teve progressão ao regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.\nSão réus no caso Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, cujo incêndio na Boate Kiss ocorreu em Santa Maria/RS, em janeiro de 2013. A tragédia ceifou a vida de 242 pessoas, ficando mais de 600 feridas. Os quatro foram condenados em dezembro de 2022 e estão em fase de cumprimento de pena.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.