O presidente Lula da Silva escolheu para o lugar de Ricardo Lewandowski, no ministério da Justiça, o advogado Wellington César Lima e Silva, considerado homem de confiança do primeiro mandatário, atualmente ocupando cargo de chefe do departamento jurídico da Petrobras.\nEle já havia exercido o posto de secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e mantém proximidade com figuras centrais do governo. Em 2016, durante o governo Dilma Rousseff, ele chegou a ser nomeado para o mesmo cargo, onde permaneceu por apenas duas semanas.\nO nome dele já havia sido cogitado, inclusive, para uma vaga no STF. Há hipótese de divisão do atual ministério e recriação de uma pasta específica para Segurança Pública, mas isso depende da tramitação da PEC da Segurança, que atualmente se encontra na Câmara dos Deputados.