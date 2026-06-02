Lula, o presidente da República, disse que apesar da rejeição pelo Senado do nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, deverá indicar novamente o seu nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso deverá ser feito antes das eleições de outubro, de acordo com relatos de pessoas próximas a ele.\nLula quer reafirmar que a escolha do próximo ministro do STF é uma prerrogativa do presidente da República. Messias necessitava de 41 votos para ter o seu nome aprovado no Senado, mas obteve apenas 34 a seu favor, e 42 contra. Algo que não acontecia desde 1894, durante o governo de Floriano Peixoto.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.\nQuer ter seu artigo ou crônica publicado no Jornal do Tocantins? Envie para o e-mail: contato@jornaldotocantins.com.br