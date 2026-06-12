Responde por improbidade administrativa o prefeito de São José dos Campos/SP, Anderson Farias, por ter nomeado em cargo de confiança a amante Milena Guimarães Coelho. A promotoria tem como foco outras nomeações para cargos de confiança, tendo em vista a desconfiança de vínculo afetivo entre os investigados.\nA servidora, amante do prefeito, aprovada em concurso público para o cargo de enfermeira, passou a exercer funções estratégicas na administração ao longo dos últimos anos. Ela ocupou cargos na área de saúde, participação em órgão recursal e assento no Conselho de Administração da Urbam, empresa pública responsável por serviços urbanos. Foi pedida a aplicação de penalidades contra o prefeito, previstas na legislação, entre as quais multa civil, restrições ao exercício de direitos políticos e impedimento de contratar com o poder público.