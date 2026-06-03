O STJ e a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) farão em conjunto, na sede em Lyon, França, o primeiro curso entre as instituições, voltado à capacitação de magistrados brasileiros em tremas relacionados à cooperação internacional e ao enfrentamento da criminalidade transnacional.\nO curso dura dois dias, com tradução simultânea, e reunirá ministros do STJ, desembargadores federais e estaduais, todos de jurisdição penal, para capacitação por meio de palestras proferidas por especialistas da Interpol. Para o ministro Herman Benjamin, presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, “o STJ é a primeira corte nacional no mundo a organizar um curso de atualização para seus ministros e juízes estaduais e federais na própria sede da Interpol, em Lyon. Além disso, na ocasião será assinado um termo de cooperação, também pioneiro, de modo a institucionalizar a relação, que precisa ser duradoura e sistemática”.