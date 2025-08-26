O TJSP manteve condenação de proprietária que se recusou a locar imóvel a uma mulher transexual. A pena foi fixada em um ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária em favor da vítima, arbitrada em 20 salários mínimos.\nO fato ocorreu quando a vítima entrou em contato para alugar um apartamento e, após confirmar a disponibilidade, foi marcada uma visita, mas, ao notar que era uma trans, a proprietária se recursou a permitir a entrada dela no condomínio, pois sua presença prejudicaria a imagem do local.\nDepois, o marido da vítima conseguiu visitar o imóvel, mas, ao dizer que sua esposa era trans, também teve a locação negada. A defesa alegou ausência de dolo e disse que recusou a locação por preocupação com a convivência no condomínio, mencionando experiências negativas anteriores. A condenação foi mantida. (Processo 1500037-54.2024.8.26.0246).