O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve condenação de mulher pelos crimes de perseguição e divulgação não consentida de imagens íntimas do ex-amante. Ela havia sido condenada, em primeiro grau, a 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição de penas restritivas de direitos, além de indenização de 45 mil reais por danos morais.\nNa Corte os valores foram ajustados, sendo 15 mil reais de indenização ao homem e 10 mil reais à esposa dele. Consta que após o término do relacionamento, a mulher passou a perseguir o ex e sua esposa. Tudo se dava por mensagens, e-mails, ligações e publicações em redes sociais, com conteúdo ameaçador e perturbador, incluindo relatos extraconjugais e exposição de fotos íntimas, além de envio de fotografia de nudez do ex-amante à esposa. (Processo 5016425-45.2022.8.24.0020).